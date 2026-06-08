الإقتصاد

فرص استثمار وعوائد مستدامة.. شراكة بين «السيادي» و«طلعت مصطفى» للتطوير العقاري متعدد الاستخدامات

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1447 هـ       8 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري أمس الأحد، توقيع مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.
ويسعى الطرفان إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، من خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتجارب الناجحة لمجموعة طلعت مصطفى في التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات.
وستساهم مذكرة التفاهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز القيمة للصندوق ومشاريعه، كما يفتح المجال أمام انضمام المزيد من المستثمرين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع العقارية، وفتح المجال لفرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.
ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك رفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%. وتستهدف إستراتيجيته (2026 – 2030) إطلاق القدرات الكاملة لأصوله الإستراتيجية من خلال منظومات محلية اقتصادية تنافسية، وتعظيم العوائد وتعزيز كفاءة الاستثمارات، وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، وضمان تحقيق عوائد مستدامة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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