عطاء المملكة يعبر الحدود.. إغاثة وغذاء وعلاج للمحتاجين في 4 دول

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول العربية، دعماً للفئات المتضررة والمحتاجة، في إطار جهود المملكة المستمرة للتخفيف من الأزمات الإنسانية وتعزيز الاستجابة الإغاثية.

في سوريا، وزّع المركز 720 كرتون تمر على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، استفادت منها 720 أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري؛ بهدف دعم المتضررين من تداعيات الكوارث والأزمات الإنسانية.

وفي قطاع غزة، وزّع المطبخ المركزي التابع للمركز 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجاً في وسط وجنوب القطاع، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، استفاد منها 25 ألف شخص، في خطوة تستهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة؛ جراء الظروف الإنسانية الراهنة.

وفي السودان، نفّذ المركز توزيع 800 سلة غذائية على العائدين والمتضررين من الأزمة الإنسانية في مركز مدينة ودراوة بمحلية شرق الجزيرة بولاية الجزيرة، ضمن مشروع «مدد» للعام 2026، واستفاد من المساعدات 4185 فرداً، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتأثرة بالأوضاع الإنسانية.

وفي اليمن، واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمدينة سيئون في محافظة حضرموت تقديم خدماته الطبية للمصابين ومبتوري الأطراف، حيث استفاد منه خلال شهر مايو الماضي 578 شخصاً. وقدم المركز 1552 خدمة متنوعة شملت تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية. وبلغت نسبة الذكور من المستفيدين 54% مقابل 46% للإناث، فيما شكل النازحون 15% والمقيمون 85% من إجمالي المستفيدين.

وتعكس هذه البرامج والمشروعات امتداد الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعوب المتضررة حول العالم، وتوفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.