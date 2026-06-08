ترامب: أنا صاحب القرار ولا خيار لنتنياهو سوى قبول أي اتفاق مع إيران

البلاد (وكالات) أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليلة الأحد إلى الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لن يكون أمامه خيار” سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إليه.