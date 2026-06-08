النفط يصعد بأكثر من دولارين مع توتر الأوضاع

البلاد (جدة)

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، بعدما توترت الأوضاع مجدداً في الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية.

وارتفعت ‌العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.57 دولار ‌لتصل إلى 93.11 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.67 دولار إلى 95.76 دولار للبرميل.

وكانت الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 41 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها قد قررت المحافظة على استقرار أسواق البترول، وإعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.

كما اتفقت الدول على عقد الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها في 29 نوفمبر المقبل.