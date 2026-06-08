الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في الخرج

البلاد (الرياض)

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بزوال الخطر عن محافظة الخرج، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة، مع الحذر من الشائعات والمقاطع المجهولة وتجنب تداولها.

وكانت المديرية قد أطلقت إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في محافظة الخرج.

وشددت المديرية على أهمية الهدوء واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل المباني أو الغرف الداخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، مع عدم الخروج إلى الأماكن المكشوفة خلال فترة التحذير.

كما دعت إلى الابتعاد عن الزجاج والشرفات والأسطح، وطلبت من المتواجدين في الخارج الاحتماء داخل أقرب مبنى أو خلف ساتر صلب، مع التأكيد على تجنب التجمهر والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة.