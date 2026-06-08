الحرس الثوري: موجة الصواريخ ضد إسرائيل قد تستمر أسبوعاً

البلاد (وكالات)

قال الحرس الثوري الإيراني: إن موجة الصواريخ على إسرائيل قد تستمر أسبوعا. وأضاف الحرس الثوري أن الهجوم على إسرائيل كان تحذيرا وسيكون الرد أوسع نطاقا في حال تكررت الاعتداءات وسيشمل جميع الأهداف الأميركية الإسرائيلية في المنطقة. وقالت قيادة القوات المسلحة الإيرانية: إن إسرائيل “تخطّت كل الخطوط الحمر” بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت، مشدّدة على وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقال قائد مقر “خاتم الأنبياء”، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد الله علي آبادي: “يجب على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وفي حال توسيع هجماته أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقا وتدميرا”، بدون أي الإشارة بشكل مباشر إلى إطلاق دفعات صواريخ قالت إسرائيل إنها اعترضتها. وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت صواريخ باتجاهها، في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في بداية أبريل، مما يزيد من تعقيد جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وكانت طهران قد حذرت من رد انتقامي بعد أن شنت إسرائيل، الأحد، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، متجاهلة طلبا أميركيا منذ أيام بالامتناع عن التصعيد. ووصفت إسرائيل هجماتها على الضاحية الجنوبية بأنها جاءت ردا على قيام حزب الله المدعوم من إيران بإطلاق النار على شمالي إسرائيل في وقت سابق من اليوم ذاته. وجاءت الهجمات الإسرائيلية على بيروت بعد أيام قليلة من اتفاق الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على وقف إطلاق نار خلال محادثات استضافتها الولايات المتحدة، رغم رفض حزب الله لهذا الاتفاق. وقالت وزارة الصحة اللبنانية: إن الغارة على مبنى سكني أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.