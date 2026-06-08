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الأخضر يواصل تدريباته بأوستن تحضيرًا لكأس العالم
الرياضة

الأخضر يواصل تدريباته بأوستن تحضيرًا لكأس العالم

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1447 هـ       8 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء الأحد تدريباته على ملعب Q2 بمدينة أوستن استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال في آخر تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم المدير الفني جورجيوس دونيس الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

العقيدي يشارك في جزء من المران

شارك اللاعب نواف العقيدي في الجزء الأول من تدريبات حراس المرمى، وذلك ضمن مراحل برنامجه التأهيلي.

ويجري الأخضر مساء اليوم الاثنين حصته التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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