الأخضر يواصل تدريباته بأوستن تحضيرًا لكأس العالم

البلاد (جدة)
واصل المنتخب الوطني مساء الأحد تدريباته على ملعب Q2 بمدينة أوستن استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال في آخر تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم المدير الفني جورجيوس دونيس الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
العقيدي يشارك في جزء من المران
شارك اللاعب نواف العقيدي في الجزء الأول من تدريبات حراس المرمى، وذلك ضمن مراحل برنامجه التأهيلي.
ويجري الأخضر مساء اليوم الاثنين حصته التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.