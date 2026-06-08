إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل.. وسقوط شظايا صاروخ قرب مستوطنة

البلاد (وكالات)

قال الجيش الإسرائيلي: إن دفاعاته اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تجاه إسرائيل، صباح الاثنين، أو أنها سقطت بمناطق مفتوحة، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الانفجار بمستوطنة إيتمار ناجم عن شظايا نتيجة عملية اعتراض.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتعامل مع تهديدات صاروخية من إيران، فيما أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل، مشيراً إلى أن صفارات إنذار دوت في القدس بعد رصد الصواريخ الإيرانية. كما أفاد مراسلنا بسقوط صاروخ إيراني قرب مستوطنة إيتمار جنوب شرق نابلس.

ودعت الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان إلى الاحتماء في الملاجئ. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع إصابات.وأفاد إعلام إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر لمناقشة التطورات الأخيرة.

وشنت إسرائيل غارات في وقت مبكر من، اليوم الاثنين، على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية رداً على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودوت انفجارات في طهران ومدن إيرانية أخرى، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني، صباح الاثنين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب “أهدافاً عسكرية” في إيران.

ودخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ظهر الأحد، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، متوعداً بردود “أوسع وأكثر إيلاماً” إذا استمرت الهجمات على لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ، بالتزامن مع رفع حالة التأهب وإغلاق المدارس في أنحاء البلاد.

وفي المقابل، عُلّقت الرحلات الجوية في مطار “الخميني” الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، بعد شن إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المعلن في الثامن من أبريل (نيسان)، كما أفادت وكالة أنباء “مهر”، مساء الأحد.