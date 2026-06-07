يعاقب المخالف بغرامة 100 ألف ريال.. الجوازات تحذر من استخدام جواز السفر من قبل آخرين

البلاد (الرياض)

حذرت المديرية العامة للجوازات عبر منصتها على موقع إكس من تمكين الآخرين من استخدام وثائق السفر الرسمية بصورة غير مشروعة، مؤكدة أن بيع جواز السفر، أو رهنه أو إعارته للغير، يعد مخالفة تعرض صاحب الوثيقة للعقوبات المقررة نظاماً.

وأوضحت الجوازات أن وثيقة السفر تعد وثيقة رسمية شخصية، لا يجوز استخدامها إلا من قبل صاحبها، مشددة على أهمية المحافظة عليها، وعدم تسليمها أو تمكين أي شخص آخر من الاستفادة منها أو استخدامها بأي شكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وأكدت أن المادة الثانية والأربعين من نظام وثائق السفر نصت صراحة على أن:” يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو بيعها أو رهنها”.

وأشارت الجوازات إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار حماية وثائق السفر السعودية من سوء الاستخدام، أو الاستغلال غير النظامي، والمحافظة على موثوقيتها؛ باعتبارها وثائق رسمية، ترتبط بهوية حاملها وحقوقه القانونية.

ودعت المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم، وعدم تسليمها لأي جهة أو شخص غير مخول نظاماً، والإبلاغ فوراً عند فقدانها أو تعرضها للسرقة، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات، يسهم في حماية حقوق أصحاب الوثائق، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات. يأتي هذا التنبيه ضمن جهود الجوازات المستمرة؛ لتعزيز الوعي بأهمية وثائق السفر، والتأكيد على أنها مسؤولية شخصية لا يجوز التصرف بها، أو استخدامها إلا من قبل صاحبها؛ ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.