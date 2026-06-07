يخضعون لبرامج تدريبية في 9 تخصصات علمية.. «موهبة» تؤهل 183 طالباً لتمثيل السعودية في الأولمبياد

البلاد (الرياض)

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” المرحلة الثانية من برنامج التدريب المكثف في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بمدينة جدة، لإعداد وتأهيل 183 طالبًا وطالبة للمسابقات العلمية العالمية لعام 2026، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

وأضافت أن التدريب يهدف إلى رفع جاهزية الطلاب والطالبات للمنافسة في الأولمبيادات الدولية والمسابقات العلمية لعام 2026، في 9 تخصصات علمية، من خلال برامج تدريبية تُنفَّذ على عدة مراحل ومستويات وفترات زمنية، لتعميق المعرفة العلمية وتعزيز المهارات المتقدمة اللازمة للمنافسات العالمية.

ولفتت إلى أن التدريب يشتمل على مراجعة المواد العلمية في الجانبين النظري والعملي في التخصصات التي تشمل اختبارات عملية، وطرح إستراتيجيات متقدمة لحل المسائل المعقدة المطروحة في المسابقات الدولية، إضافة إلى مناقشة وتحليل نماذج من مسائل الأولمبيادات الدولية السابقة. وأشارت إلى أن الطلاب المتدربون يتوزعون على التخصصات المستهدفة بواقع 41 طالبًا وطالبة في الرياضيات، و21 في الأحياء، و23 في الفيزياء، و21 في الكيمياء، و10 في الفلك والفضاء، و35 في المعلوماتية، و15 في العلوم، و10 في الذكاء الاصطناعي، و7 في العلوم النووية.

ويشرف على الفترة الثانية من التدريب المكثف 32 مدربًا من المدربين الوطنيين والخبراء الدوليين المتخصصين في مختلف المجالات العلمية، ويتلقى كل طالب متدرب 160 ساعة تدريبية متخصصة، تتلوها معسكرات دولية، تشمل تخصصات الكيمياء والأحياء والفلك والفضاء.

وتشارك المملكة سنويًا، ممثَّلة بمؤسسة “موهبة”، في نحو 30 أولمبيادًا دوليًا وإقليميًا تُقام في دول مختلفة حول العالم، بمشاركة أكثر من 120 دولة يمثلها آلاف الطلاب، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يوفّر مسارًا تدريبيًا متكاملًا يُعنى ببناء قدرات الطلبة على مختلف المستويات، بما يسهم في إعدادهم علميًا ومنهجيًا بشكل متقدم.