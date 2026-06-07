وزير الطاقة يؤكد في منتدى سانت بطرسبرغ: المملكة ستظل مصدراً صلباً للطاقة تحت كل الظروف

وكالات (سانت بطرسبرغ)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن المملكة ستظل مصدرًا صلبًا للطاقة تحت كل الظروف، وأن الظروف الجيوسياسية الحالية أثبتت ذلك.

جاء ذلك خلال جلسة بمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، حيث سجلت المملكة حضورًا رفيع المستوى وسط اهتمام عالمي بمكانتها، ودورها الرئيس الداعم لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وقال سموه: لم نكن نأمل أن نمر بهذه الظروف، لكنها في الواقع أعطتنا الفرصة لإظهار صلابتنا وقدراتنا وجدارتنا، لا على جانب الطاقة فحسب، إنما أيضاً فيما يخص البنية التحتية. وأكد سموه أن استقرار أسواق الطاقة، وضمان استدامة الإمدادات أولوية عالمية في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات المتزايدة، التي تواجه القطاع على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي، مشدداً على أهمية تضافر وتكثيف الجهود الدولية؛ للحفاظ على أمن الطاقة العالمي، وحماية هذا القطاع الحيوي من أي تهديدات محتملة، وأطر تعاون أوسع وأكثر مرونة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تمتلك حصصاً كبيرة في مصادر الطاقة بمختلف أشكالها، بما يعزز دورها المحوري في دعم استقرار الأسواق العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار التعاون مع روسيا وتوقيع اتفاقيات جديدة في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة.

تعاون سعودي – روسي في الجودة الدوائية

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، توقيع الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع المعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية والممارسات الجيدة في روسيا الاتحادية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات اللوائح والأنظمة الفنية المرتبطة بممارسات التصنيع الجيد، وأنظمة إدارة الجودة للتفتيش الصيدلاني، إضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة.