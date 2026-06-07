والد محمد القاسم: نفتخر أننا سعوديون والدول تعمل لنا ألف حساب

البلاد (جدة)

أعرب يوسف القاسم، والد الطالب السعودي المغدور محمد القاسم المقتول في بريطانيا، عن امتنانه لما تتمتع به المملكة من أمان، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جعلا للمملكة ألف حساب في كل الدول.

كما أعرب، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، عن افتخاره بالمملكة وبحكومتها التي تعاملت مع قضية مقتل نجله منذ الوهلة الأولى، مضيفًا أن إسلامهم وعقيدتهم ما يجعلهم قادرين على الصبر على كل قضاء يكتبه الله عز وجل.

وأضاف أن ما تعرض له نجله من قتل في أرقى شوارع بريطانيا يعكس تنامي خطاب العنصرية في هذه الدولة والكراهية، والذي لم يجد رادعًا لها، مضيفًا أن سفارة المملكة استقبلوه وخففوا من مصيبته، وسهلوا له ما يريده، مشيدًا بما فعله فريق شرطة كامبريدج، وواصفًا فريق التحقيق بأنهم كانوا على مستوى المهنية والاحترام.

وأشار إلى أنه جرى دفن نجله في أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة في اليوم الثامن بعد وقوع الحادث، وصُلي على جثمانه في يوم الجمعة، لافتًا إلى أن نجله نطق بالشهادة وهو يحتضر بمساعدة زملائه.

وأبدى رضاه بقضاء الله عز وجل، مبديًا أسفه لتجاهل الحكومة البريطانية نشر قضية نجله إعلاميًا وما بها من حقائق كثيرة، ومثمنًا دور قناتي الإخبارية والعربية في تسليط الضوء على تفاصيل الحادث من مسرح الجريمة وتثبيت شهود العيان الذين أثبتوا أن القاتل كان في منتهى العجرفة والسفه وهو يطلق عبارات العنصرية والحزبية.

وأضاف أن نجله ابن الوطن، وأن تفاعل السعوديين مع قضيتهم جعله يشعر بأنهم كسبوا أسرة سعودية كبيرة، لافتًا إلى أن الحكم على القاتل لم يمثل لهم شيئًا، وتابع قائلًا: “لو أعطونا كل ما لديهم في بلدانهم فدية فلن يساوي ظفرًا من أظفاره، ونحن مسلمون ومؤمنون، ونعلم أن ما حدث قضاء من الله عز وجل”.

وأكد أن حرصهم على استكمال إجراءات التحقيق واللجوء للقضاء من أجل أن يقطع “العُقل الفاسد” -في إشارة إلى قاتل نجله- من أجل حماية المجتمع، موجهًا رسالة إلى المسافرين إلى خارج المملكة: “لن تجدوا وطنًا مثل وطنكم في مستوى الأمن، والسير بأمان ليلًا ونهارًا دون أن يعترضكم شيء”.

وأشار إلى أنه تلقى التعازي والمواساة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين- حفظهما الله- ومن المسؤولين والشيوخ والإعلام السعودي ورواد التواصل الاجتماعي، مثمنًا كل الجهود التي بذلت؛ من أجل تحقيق العدالة بقضية نجله.

يُذكر أن القاسم تعرض للطعن بسكين، أثناء مهمة دراسية في كامبريدج لمدة 10 أسابيع، ووجهت السلطات البريطانية اتهامًا لرجل يبلغ من العمر 21 عامًا، من كامبريدج، بجريمة القتل وحيازة سكين في مكان عام، كما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين، للاشتباه في تقديمهما المساعدة للجاني.