في المونديال الأكبر.. الأخضر السعودي يطمح لاستعادة أمجاد 1994

عبدالحكيم العضيب (الرياض)

يستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه، بعدما سجل حضوره الأول في نهائيات الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، ونجح حينها في بلوغ دور الـ16 في إنجاز تاريخي لا يزال الأفضل للأخضر على الساحة العالمية.

ويعد المنتخب السعودي من أبرز منتخبات القارة الآسيوية، حيث نجح في فرض حضوره قارياً وعالمياً على مدار العقود الماضية، وشارك في نهائيات كأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، قبل أن يحجز مقعده في نسخة 2026.

وعلى امتداد مسيرته، قدم الأخضر العديد من النجوم الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ الكرة السعودية، يتقدمهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد عبدالجواد ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان وفهد الغشيان وسعيد العويران وسامي الجابر ومحمد نور وياسر القحطاني وسالم الدوسري.

ويُعد محمد الدعيع أحد أبرز رموز المنتخب السعودي عبر تاريخه، حيث تواجد ضمن قوائم الأخضر في أربع نسخ متتالية من كأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002 و2006، وشارك أساسياً في النسخ الثلاث الأولى، مساهماً في تحقيق أفضل النتائج السعودية على المسرح العالمي.

وعلى صعيد التسجيل في نهائيات كأس العالم، أحرز لاعبو المنتخب السعودي 14 هدفاً عبر تاريخ مشاركاتهم، سجلها تسعة لاعبين هم: سامي الجابر، سالم الدوسري، فؤاد أنور، سعيد العويران، فهد الغشيان، يوسف الثنيان، ياسر القحطاني، سلمان الفرج وصالح الشهري.

ويتقاسم سامي الجابر وسالم الدوسري صدارة هدافي المنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، فيما سجل فؤاد أنور هدفين، بينما أحرز كل من سعيد العويران وفهد الغشيان ويوسف الثنيان وياسر القحطاني وسلمان الفرج وصالح الشهري هدفاً واحداً.

ويبقى هدف سعيد العويران في مرمى بلجيكا خلال مونديال 1994 أحد أشهر أهداف كأس العالم عبر التاريخ، فيما شكّل انتصار الأخضر على المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بنتيجة 2-1 في مونديال 2022 واحدة من أكبر مفاجآت البطولة في العصر الحديث.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر، وسط تطلعات جماهيره لتقديم مشاركة مشرفة وتكرار إنجاز التأهل إلى الأدوار الإقصائية في النسخة الأكبر بتاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أبرز إنجاز مونديالي: التأهل إلى دور الـ16 عام 1994

أبرز الأساطير:

ماجد عبدالله، صالح النعيمة، محمد عبدالجواد، محمد الدعيع، يوسف الثنيان، فهد الغشيان، سعيد العويران، سامي الجابر، محمد نور، ياسر القحطاني، سالم الدوسري.

هدافو السعودية في كأس العالم:

سامي الجابر (3)، سالم الدوسري (3)، فؤاد أنور (2)، سعيد العويران (1)، فهد الغشيان (1)، يوسف الثنيان (1)، ياسر القحطاني (1)، سلمان الفرج (1)، صالح الشهري (1)