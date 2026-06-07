ضبط 7760 وافداً مخالفاً وترحيل 4690

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال أسبوع، عن ضبط 7760 مخالفًا؛ منهم 4060 مخالفًا لنظام الإقامة، و2574 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1126 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1184 شخصًا؛ 28% منهم يمنيو الجنسية، و70% إثيوبيو الجنسية. كما تم ضبط 25)شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وكشف بيان لوزارة الداخلية أمس (السبت) عن إحالة 14495 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 850 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 4690 مخالفًا.

وأفاد البيان بضبط 16 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وطبقاً لحصيلة الوزارة يخضع 21774 وافدًا مخالفًا حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 1319 امرأة.

وحذرت “الداخلية” كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ من تعريض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.