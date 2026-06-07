المحليات

ضبط مخالف بمحمية محمد بن سلمان الملكية

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1447 هـ       7 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3,000 ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة، أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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