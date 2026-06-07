ضبط مخالف بمحمية محمد بن سلمان الملكية

البلاد (الرياض)

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3,000 ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة، أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.