حقائب إيوائية للمتضررين من ارتفاع منسوب الفرات.. 184 سلة لدعم الأمن الغذائي في خان يونس

البلاد (غزة)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 184 سلة غذائية عبر مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في مدينة خان يونس في قطاع غزة، استفاد منها 1,104 أفراد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تأتي هذه الجهود في إطار المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية، التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 168 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 168 أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

من جهة ثانية، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ254 مستفيدًا مؤخراً. وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 135 مريضًا، وعيادة الطوارئ 49 فردًا، وعيادة الباطنية 35 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 حالات، وعيادة التوعية والتثقيف 13 فردًا. وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 125 فردًا، كما تم صرف الأدوية لـ220 شخصًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 17 مستفيدًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.