الدوسري يرأس وفد الهيئة العامة للإحصاء المشارك في المهرجان العالمي للبيانات 2026 بنيروبي

البلاد (نيروبي)
رأس رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري وفد الهيئة المشارك في أعمال المهرجان العالمي للبيانات 2026 الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2026م بمشاركة واسعة من قادة وخبراء البيانات والإحصاء والتقنية والابتكار من مختلف دول العالم؛ لمناقشة سبل تطوير منظومات البيانات وتعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة وصنع القرار.
واستعرض الدوسري خلال مشاركته متحدثًا رئيسًا في الحفل الختامي للمهرجان توجهات المملكة نحو تعزيز منظومات البيانات والإحصاء، مؤكدًا التزامها بدعم الابتكار والتعاون الدولي وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية التكامل بين الأنظمة الإحصائية والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التنموية العالمية.
وعلى هامش المهرجان، عقد رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات الثنائية مع جهات دولية وإحصائية شملت المكتب الوطني الكيني للإحصاء (KNBS) برئاسة المدير العام الدكتور ماكدونالد جورج أوبودهو الرئيس المشارك للمجموعة الرفيعة المستوى المعنية بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات (HLG-PCCB)؛ إذ ناقش الجانبان الأولويات الإستراتيجية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026، المزمع عقده في الرياض خلال نوفمبر القادم، وآليات المواءمة والتكامل بين مخرجات المهرجان العالمي للبيانات في نيروبي والمنتدى، إلى جانب بحث التوجهات الأولية لوثيقة المخرجات واستعراض الجهود القائمة لضمان نجاح الاستضافة، من خلال فعاليات الطريق إلى الرياض، واستكشاف فرص التعاون في إطار المجموعة الرفيعة المستوى.
والتقى رئيس الهيئة بممثلة الشراكة العالمية من أجل بيانات التنمية المستدامة (GPSDD) جينا سلوتين لمناقشة أولويات الشراكة ومجالات عملها، واستعراض مستجدات استعدادات الهيئة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 ورؤيتها الإستراتيجية للمنتدى، إضافة إلى بحث مجالات التعاون والمشاركة خلال المرحلة التحضيرية وأثناء انعقاد المنتدى، ووضع أسس للشراكة والتعاون المستقبلي بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تسخير البيانات لخدمة التنمية المستدامة.
يذكر أن مشاركة الهيئة في المهرجان العالمي للبيانات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية المتخصصة وترسيخ مكانتها شريكًا فاعلًا في تطوير منظومات البيانات والإحصاء على المستويات الإقليمية والدولية.