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البنتاجون: تهديد التجسس الإسرائيلي بلغ مستوى حرجاً
السياسة

البنتاجون: تهديد التجسس الإسرائيلي بلغ مستوى حرجاً

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1447 هـ       7 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (وكالات)

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية، مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع “دي آي إيه”، أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشريّ وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول “المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن هناك محاولات إسرائيلية للتنصت على مسؤولين بارزين، من بينهم المفاوض ستيف ويتكوف، والمسؤول السياسي الكبير في البنتاجون إلبريدج كولبي.

ورغم التحالف الأمريكي الإسرائيلي المتين، شهدت العلاقة بين البلدين عمليات تجسس، ففي العام 2020، أفرجت الولايات المتحدة عن الأمريكي جوناثان بولارد الذي حُكم عليه بالسجن العام 1985 في الولايات المتحدة؛ بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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