الأخضر يعاود تدريباته بعد ودية بورتوريكو وحسان يكمل جاهزيته

على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان التمبكتي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، في حين واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد تدريباته بحصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 بمدينة أوستن.