الأخضر يعاود تدريباته بعد ودية بورتوريكو وحسان يكمل جاهزيته

عاود المنتخب الوطنيالسبت تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من معسكر الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب بورتوريكو مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا بدأ بتمارين الإحماء، أعقبها مران التمرير، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بتمارين تكتيكية.
على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان التمبكتي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، في حين واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.
ويواصل الأخضر في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد تدريباته بحصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 بمدينة أوستن.