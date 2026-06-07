الرياضة

اجتماعان للاعبي الأخضر مع FIFA حول قانون كرة القدم والنزاهة

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1447 هـ       7 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
شارك لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والطبي في اجتماعين تعريفيين، عُقدا عبر الاتصال المرئي ضمن البرنامج التوعوي المصاحب للمعسكر الإعدادي لكأس العالمFIFA 2026™️ والمتزامن مع المتطلبات الإلزامية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للمنتخبات المشاركة في البطولات.

شهد الاجتماع الأول، استعراض أبرز التعديلات والمستجدات التي اعتمدت في قوانين كرة القدم، إلى جانب شرح آليات تطبيقها وتفسيرها خلال المباريات والبطولات الدولية، بما يسهم في تعزيز معرفة اللاعبين والأجهزة الفنية بأحدث التحديثات التنظيمية المتعلقة بقوانين اللعبة.
وخُصص الاجتماع الثاني لبرنامج النزاهة، وتناول عددًا من الموضوعات التوعوية المرتبطة بالنزاهة الرياضية، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، والتأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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