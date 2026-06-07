 أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية المهندس بشار بن سعد القحطاني، يرافقه عدد من منسوبي المركز.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن المحافظة على البيئة وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح البيئية تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، مشيدًا سموه بما يحظى به القطاع البيئي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما يشهده من تطوير مستمر يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الرقابة البيئية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على البيئة، بما ينعكس إيجابًا على الإنسان والمجتمع.

وقدم القحطاني لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن المبادرات والبرامج الرقابية والتوعوية، إلى جانب الأعمال الميدانية التي نفذها الفرع بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التمارين التعبوية التي نُفذت على شواطئ المنطقة، مستعرضاً أبرز منجزات الفرع خلال العام الماضي، والجهود المبذولة في مجالات الرقابة والرصد البيئي والتراخيص والتصاريح البيئية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الامتثال البيئي في المنطقة.

ورفع القحطاني الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكداً أن توجيهات سموه تمثل حافزاً لمواصلة تطوير أعمال المركز وتعزيز جهوده في المحافظة على البيئة وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.