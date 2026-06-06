مركز اليونسكو الإقليمي ووادي جدة يطلقان مشروع “المعلم الذي نريد”

البلاد (جدة)

في خطوة تستهدف استشراف مستقبل مهنة التعليم في العالم العربي، وقّع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم عقدًا مع شركة “تطمين” التابعة لوادي جدة، لتنفيذ مشروع “المعلم الذي نريد”، أحد المشاريع النوعية التي يقودها المركز لدعم تطوير مهنة التعليم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوجهات تطوير منظومة التعليم العربية.

يأتي المشروع امتدادًا للتعاون المشترك بين الجانبين، حيث تتولى وادي جدة/تطمين تنفيذ الأعمال الفنية والاستشارية المرتبطة بالمشروع، وفق نطاق العمل المعتمد وتوجهات المركز، بما يدعم تطوير مخرجات علمية ومهنية متخصصة في مجال الكفايات المستقبلية للمعلمين.

ويرأس الفريق العلمي للمشروع الأستاذ الدكتور سعيد أبو رزيزة، ويهدف المشروع إلى بناء إطار عربي متكامل للكفايات المهنية المستقبلية للمعلمين، يستند إلى تحليل الاتجاهات العالمية واستشراف التحولات المستقبلية في التعليم، إلى جانب تحديد المهارات والكفايات المطلوبة للمعلم في ظل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وجودة التعليم، والتنمية المستدامة.

كما يرتكز المشروع على إعداد دليل شامل للكفايات الرقمية والمهنية والريادية، وتطوير نماذج قياس متعددة المستويات (Rubrics)، إضافة إلى تصميم حقائب تدريبية أدائية وأدلة إجرائية متوائمة مع أحدث الأطر العالمية، ومنها ISTE وUNESCO AI CFT، بما يسهم في تعزيز جاهزية المعلمين للتعليم في البيئات الرقمية والهجينة.

ويعكس المشروع توجهًا نحو تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطًا بمتغيرات المستقبل، عبر توظيف التقنيات الحديثة والممارسات العالمية في بناء قدرات المعلمين، ودعم جودة التعليم في العالم العربي.