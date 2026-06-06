فتح باب التسجيل لتذاكر المبتعثين دعمًا للأخضر في مونديال 2026

أعلنت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية فتح التسجيل الإلكتروني للاستفادة من التذاكر المخصصة للمبتعثين لمساندة المنتخب السعودي خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك تزامنًا مع إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم حملته الجماهيرية “قدّام بنفس الروح”.

وأوضحت الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، القائم بالملحقية في كندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني البيز لوكالة الأنباء السعودية أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين وزارة التعليم تُمثلها الملحقية ووزارة الرياضة ولتعزيز الحضور الجماهيري السعودي في الملاعب الأمريكية ومؤازرة المنتخب الوطني خلال مشاركته السابعة في تاريخ كأس العالم، بما يجسد الشغف والدعم المتواصلين اللذين تميزت بهما الجماهير السعودية في مختلف المحافل الرياضية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أطلق حملة “قدّام بنفس الروح”، الهادفة إلى إبراز دور الجماهير السعودية بوصفها عنصرًا مؤثرًا في مسيرة المنتخب الوطني، واستحضار مشاهد الدعم والمؤازرة التي صاحبت الأخضر في مشاركاته القارية والعالمية.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروغواي يوم (15) يونيو على ملعب هارد روك في ميامي، قبل أن يلتقي منتخب إسبانيا يوم (21) يونيو على ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا، ثم يواجه منتخب الرأس الأخضر يوم (26) يونيو على ملعب إن آر جي في هيوستن.