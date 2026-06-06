بمتابعة أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تواصل توديع ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج

وقال الحاج عصام عمار: “إن ما لمسه من مستوى التنظيم والخدمات في مدينة الحجاج بحالة عمار يعكس حجم العناية التي توليها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن”، مبينًا أن إجراءات المغادرة تمت بسرعة وسهولة، وسط حضور متكامل للجهات العاملة التي حرصت على تلبية احتياجات الحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة لهم حتى لحظة مغادرتهم.