الطيران المدني الكويتي يعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت إثر هجمات إيرانية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، إعادة فتح المجال الجوي الكويتي عقب إغلاقه احترازيًا إثر تعرض البلاد لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن المجال الجوي أغلق مؤقتًا لمدة ساعتين بدءًا من الساعة 4:15 فجرًا، ضمن الإجراءات الاحترازية إثر تعرض البلاد لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وأفادت بأنه خلال فترة الإغلاق حُوّلت 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة؛ حفاظًا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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