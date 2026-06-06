المنتخب الوطني يستعد للمونديال بثلاثية في شباك بورتوريكو

نغلب المنتخب السعودي بسهولة على نظيره منتخب بورتوريكو بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم السبت على استاد Q2 بأوستن، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.

سجل ثلاثية الأخضر كل من سلطان مندش وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري في الدقائق 45+1 و51 و88 من عمر المباراة.

بدأ اللقاء هدئًا بين المنتخبين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة كبيرة على مرمى أي فريق.

بعد مرور 10 دقائق، بدأ لاعبو الأخضر يدخلون إلى أجواء المباراة عبر الاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة، وفرض أسلوبهم على مجريات اللعب.ولم يتغير الكثير خلال الربع ساعة الأولى في المواجهة في ظل انحصر اللعب أكثر في منطقة وسط الملعب وغياب الحلول عن لاعبي الأخضر لاختراق دفاعات منتخب بورتوريكو.

وفي الدقيقة 20، سدد حسن كادش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بأحد لاعبي بورتوريكو لتخرج إلى ركلة ركنية.

توقف المباراة لمدة ساعتين

في الدقيقة 21، توقف المواجهة الودية بسبب توقعات الطقس بقدوم عاصفة، وطلب حكم اللقاء من لاعبي المنتخبين التوجه إلى غرف الملابس.

وتم تطبيق بروتوكول الفيفا، والذي ينص أنه يتم إيقاف المباراة لمدة 30 دقيقة وإن لم تُرصد أي عواصف خلال هذه المدة ستُستأنف المباراة، وكذلك تم إخلاء الملعب من الجماهير لأماكن آمنة حتى يكون الأمر لائقًا لاستكمال اللقاء.

وبعد مرور النصف ساعة الأولى، حدثت ضربة برق بالقرب من ملعب Q2 في أوستن؛ ما تسبب في تجديد العد التنازلي لمدة 30 دقيقة أخرى.

وبشكل عام فإنه في فصل الصيف تنشط الأعاصير والعواصف الرعدية في الولايات المتحدة؛ ما يجعل بعض مباريات كأس العالم 2026 مرشحة للتوقف والتأخير.

وبعد توقف دام ساعتين، تم استئناف اللقاء بعدما منح الحكم اللقاء لاعبي المنتخبين فرصة لإجراء عمليات الإحماء لمدة 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 39، أهدر كنو فرصة تسجيل هدف محقق بعدما ضغط عبد الله الحمدان بشكل رائع على خط دفاع بورتوريكو واستخلص الكرة لتصل إلى كنو الذي سدد الكرة في جسد الحارس.

في الدقيقة 45+1، نجح سلطان مندش في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي بعدما استغل خطأ دفاعي بشكل براع لينطلق من الجانب من الأيمن ويسدد كرة قوية فشل حارس بورتوريكو في التصدي لها.

الشوط الثاني

بدأ الأخضر الشوط الثاني بنفس القوة التي أنهى بها شوط المباراة الأول بضغط هجومي قوي، وكاد الحمدان يسجل هدف رائع في الدقيقة 48 بعدما تسلم كرة عرضية بمهارة ثم سددها بركلة خلفية مزودجة لكن حارس بورتوريكو تصدى للكرة.

ولم يتأخر الحمدان كثيرًا قبل أن يعوض الفرصة التي ضاعت منه ليسجل الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 51 بطريقة رائعة أيضًا بعدما استغل خطأ من مدافعي بورتوريكو وتقدم الحارس فسدد الكرة بدقة لتسكن الشباك الفارغة.

ونجح الأخضر في فرض سيطرته على مجريات اللعب في شوط المباراة الثاني بشكل جيد واستغلال أخطاء دفاع المنافس لتشكيل خطورة على مرماه.

وفي الدقيقة 65، أجرى دونيس مدرب الأخضر العديد من التبديلات بدخول كل من سالم الدوسري وصالح الشهري وعبدالإله العمري ومصعب الجوير ومتعب الحربي، وخروج كل من محمد كنو وسعود عبدالحميد وجهاد ذكري وحسن كادش وناصر الدوسري.

كما دخل كل من علاء آل حجي ومحمد أبوالشامات وعلي مجرشي وعبدالله الخيبري وعبدالقدوس عطيه، وخرج كل من أحمد الكسار وزياد الجهني وخالد الغنام وسلطان مندش وعبدالله الحمدان.

وفي الدقيقة88، نجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثالث للأخضر بعد مهارة فردية رائعة وتجاوز أكثر من لاعب ثم التسديد في شباك حارس بورتوريكو.