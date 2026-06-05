يامال.. الأفضل في الدوري الإسباني

البلاد (جدة)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تتويج لامين يامال، جناح برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع الفريق الكتالوني طوال الموسم.

وجاء تتويج النجم الشاب بعدما لعب دورًا محوريًا في قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

أرقام استثنائية

قدم يامال موسمًا مميزًا على المستوى الفردي، إذ أنهى مشواره في الدوري متصدرًا قائمة هدافي برشلونة برصيد 16 هدفًا، إلى جانب 11 تمريرة حاسمة، ليجمع بين الفعالية التهديفية وصناعة الفرص بصورة لافتة.

كما أصبح أول لاعب ينجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر ثلاث مرات خلال موسم واحد، وهو إنجاز يعكس حجم تأثيره وثبات مستواه رغم صغر سنه.

برشلونة يشيد

وأشاد برشلونة بموهبته في بيان رسمي، مؤكدًا أن يامال يمثل أحد أكبر التحديات أمام خطوط دفاع المنافسين، بفضل مهاراته الفردية العالية وقدرته المستمرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

وأشار النادي إلى أن اللاعب لم يكتفِ بتسجيل الأهداف وصناعتها، بل كان العنصر الأكثر تأثيرًا في بناء الهجمات وخلق الفرص، موضحًا أن أي لاعب آخر في الليغا لم ينجح في تقديم هذا العدد من التمريرات الحاسمة المؤثرة خلال الموسم.

البارسا يهيمن

يأتي تتويج يامال بعد يوم واحد فقط من فوز مدرب برشلونة هانز فليك، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني، في تأكيد جديد على نجاح المشروع الفني للفريق الكتالوني خلال الموسم المنقضي.

ورغم معاناته من بعض الإصابات العضلية خلال الموسم، والتي أبعدته عن عدد من المباريات، تشير التوقعات إلى جاهزية يامال للمشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان اللاعب قد غاب عن آخر ست مباريات لبرشلونة بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ، قبل أن يواصل برنامجه العلاجي تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة بعمر 16 عامًا، فرض يامال نفسه كأحد أبرز المواهب في أوروبا، قبل أن يساهم بشكل كبير في تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا 2024، ليواصل بعدها مسيرته التصاعدية ويضيف جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني إلى سجل إنجازاته المتنامي.