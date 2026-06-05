نائب وزير الرياضة يتوّج متوسطة أحد المسارحة بلقب نخبة دوري المدارس

البلاد (جدة)
توّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، فريق متوسطة أحد المسارحة ممثل منطقة جازان بكأس نخبة دوري المدارس لكرة القدم للبنين، عقب ختام المنافسات النهائية التي احتضنتها مدينة جدة، بحضور معالي نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد الحربي، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور صالح العريفي، والأمين العام المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب، إلى جانب عدد من مسؤولي ومنسوبي قطاعي الرياضة والتعليم.
وجاء تتويج فريق متوسطة أحد المسارحة باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق متوسطة النعمان بن بشير ممثل منطقة القصيم بنتيجة (3-0)، ليؤكد أحقيته بالبطولة عقب مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية لافتة وأداءً ثابتًا طوال منافسات البطولة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق متوسطة الملك خالد ممثل المنطقة الشرقية في حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق متوسطة المهلب بن أبي صفرة ممثل محافظة الطائف بنتيجة (4-0).
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل ياسر مكوع من منطقة جازان على جائزة أفضل حارس، فيما نال عبدالرحمن العواد من منطقة القصيم جائزة أفضل لاعب، بينما توّج عبدالرحمن الشمري من المنطقة الشرقية بجائزة هداف البطولة.
وتأتي منافسات دوري المدارس ضمن الجهود المشتركة الهادفة إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، من خلال شراكة تكاملية تجمع وزارة الرياضة ووزارة التعليم والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بما يسهم في تعزيز الممارسة الرياضية وبناء جيل من الرياضيين القادرين على تمثيل الوطن في المستقبل.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق متوسطة الملك خالد ممثل المنطقة الشرقية في حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق متوسطة المهلب بن أبي صفرة ممثل محافظة الطائف بنتيجة (4-0).
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل ياسر مكوع من منطقة جازان على جائزة أفضل حارس، فيما نال عبدالرحمن العواد من منطقة القصيم جائزة أفضل لاعب، بينما توّج عبدالرحمن الشمري من المنطقة الشرقية بجائزة هداف البطولة.
وتأتي منافسات دوري المدارس ضمن الجهود المشتركة الهادفة إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، من خلال شراكة تكاملية تجمع وزارة الرياضة ووزارة التعليم والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بما يسهم في تعزيز الممارسة الرياضية وبناء جيل من الرياضيين القادرين على تمثيل الوطن في المستقبل.