مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في فعالية أممية حول دور الرياضة في تعزيز الحوار بين الشعوب

البلاد (نيويورك)
شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل اليوم، في فعالية حول دور الرياضة في تعزيز الحوار بين الشعوب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد السفير الواصل أن الرياضة تمثل لغةً عالمية تسهم في بناء جسور التفاهم والتقارب، وتعزز قيم التعاون والسلام بين الأمم.
واستعرض ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة من تطور نوعي في ظل رؤية المملكة 2030، وما حققته من حضور متنامٍ على الساحة الرياضية الدولية، مشيرًا إلى استضافتها المرتقبة لكأس العالم FIFA 2034.
ونوه إلى عزم المملكة على الإسهام الفاعل في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، مستندةً إلى قدراتها وإمكاناتها الكبيرة، وطاقات شعبها وهممهم العالية في تحقيق المنجزات الكبرى، التي تُوّجت بالفوز رسميًا بملف استضافة كأس العالم FIFA 2034.
شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل اليوم، في فعالية حول دور الرياضة في تعزيز الحوار بين الشعوب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد السفير الواصل أن الرياضة تمثل لغةً عالمية تسهم في بناء جسور التفاهم والتقارب، وتعزز قيم التعاون والسلام بين الأمم.
واستعرض ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة من تطور نوعي في ظل رؤية المملكة 2030، وما حققته من حضور متنامٍ على الساحة الرياضية الدولية، مشيرًا إلى استضافتها المرتقبة لكأس العالم FIFA 2034.
ونوه إلى عزم المملكة على الإسهام الفاعل في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، مستندةً إلى قدراتها وإمكاناتها الكبيرة، وطاقات شعبها وهممهم العالية في تحقيق المنجزات الكبرى، التي تُوّجت بالفوز رسميًا بملف استضافة كأس العالم FIFA 2034.