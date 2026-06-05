منتدى سانت بطرسبرغ.. “الجاسر”: وفرنا خطوطًا بديلة للتجارة وتسهيلات للدول المجاورة

البلاد (سان بطرسبرغ)

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن المملكة أدركت مبكرًا أهمية خطوط التجارة ووجود خطوط بديلة، مشيرًا إلى أنه خلال الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة قامت بنقل خطوط التجارة من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بفعالية ومرونة كبيرة.

وأضاف الجاسر، خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، أن المملكة أطلقت مبادرات سريعة مكنت من استمرار حركة التجارة بالمملكة، بجانب تقديم تسهيلات كبيرة للدول المجاورة والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن جهود المملكة في ظل الأحداث الراهنة تؤكد دورها بصفتها مركزًا لوجستيًا وذلك تماشيًا مع الاسترانيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمنبثقة من رؤية 2030.

يُذكر أن المملكة تشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 المُنعقد في روسيا، وتأتي مشاركة المملكة بوصفها ضيف شرف في هذه النسخة من المنتدى الذي يُعد من أبرز المنتديات الدولية المعنية بمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله.