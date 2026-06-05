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منتدى سانت بطرسبرغ.. “الجاسر”: وفرنا خطوطًا بديلة للتجارة وتسهيلات للدول المجاورة
الإقتصاد

منتدى سانت بطرسبرغ.. “الجاسر”: وفرنا خطوطًا بديلة للتجارة وتسهيلات للدول المجاورة

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1447 هـ       5 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (سان بطرسبرغ)

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن المملكة أدركت مبكرًا أهمية خطوط التجارة ووجود خطوط بديلة، مشيرًا إلى أنه خلال الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة قامت بنقل خطوط التجارة من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بفعالية ومرونة كبيرة.

وأضاف الجاسر، خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، أن المملكة أطلقت مبادرات سريعة مكنت من استمرار حركة التجارة بالمملكة، بجانب تقديم تسهيلات كبيرة للدول المجاورة والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن جهود المملكة في ظل الأحداث الراهنة تؤكد دورها بصفتها مركزًا لوجستيًا وذلك تماشيًا مع الاسترانيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمنبثقة من رؤية 2030.

يُذكر أن المملكة تشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 المُنعقد في روسيا، وتأتي مشاركة المملكة بوصفها ضيف شرف في هذه النسخة من المنتدى الذي يُعد من أبرز المنتديات الدولية المعنية بمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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