مدينة الحجاج بحائل تودّع ضيوف الرحمن العراقيين وسط خدمات نوعية وتسهيلات متكاملة

البلاد (حائل)
ودّعت مدينة الحجاج بمنطقة حائل أمس، آخر قوافل ضيوف الرحمن من الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي أسهمت في تيسير رحلتهم بكل يسر وطمأنينة.
وشهدت المدينة خلال موسم الحج تكاملًا في الجهود بين الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية المشاركة، التي سخّرت إمكاناتها كافة لتقديم الخدمات للحجاج، بما شمل الخدمات الصحية والإسعافية والتنظيمية والتوعوية، إلى جانب خدمات الضيافة والإرشاد وتوفير سبل الراحة منذ وصولهم إلى المنطقة وحتى مغادرتهم.
وشهدت المدينة خلال موسم الحج تكاملًا في الجهود بين الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية المشاركة، التي سخّرت إمكاناتها كافة لتقديم الخدمات للحجاج، بما شمل الخدمات الصحية والإسعافية والتنظيمية والتوعوية، إلى جانب خدمات الضيافة والإرشاد وتوفير سبل الراحة منذ وصولهم إلى المنطقة وحتى مغادرتهم.
وأعرب عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما وجدوه من عناية واهتمام ورعاية متواصلة خلال رحلتهم لأداء فريضة الحج، مشيدين بحسن التنظيم وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف مراحل تنقلاتهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار ما توليه المملكة من اهتمام بالغ بخدمة الحجاج وتوفير أفضل الخدمات لهم، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار ما توليه المملكة من اهتمام بالغ بخدمة الحجاج وتوفير أفضل الخدمات لهم، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.