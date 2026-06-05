“فيفا” يكشف مراسم ما قبل المباريات في كأس العالم 2026 بمشاركة جميع لاعبي القائمة

البلاد (جدة)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصور جديد لمراسم ما قبل مباريات كأس العالم 2026، يهدف إلى تعزيز تجربة الجماهير داخل الملاعب، وتسليط الضوء على جميع لاعبي قوائم المباريات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البطولة.
وأوضح “فيفا” أن المراسم الجديدة ستعتمد على مفهوم بصري بزاوية 360 درجة، بما يتيح للجماهير في مختلف مقاعد الملعب خوض تجربة تفاعلية متكاملة، من خلال استخدام رايات كبيرة لأعلام الدول وعناصر ميدانية مصممة لتمنح كل مشجع زاوية مشاهدة مميزة.
وسيدخل اللاعبون أرضية الملعب برفقة مرافقين من برامج الشباب، عبر أقواس مخصصة قرب ممرات دخول الفرق، فيما ستتضمن المراسم عناصر بصرية متعددة تشمل لافتة مركزية في دائرة المنتصف، وأعلامًا يدوية للدول المشاركة، إلى جانب إبراز الهوية البصرية الرسمية للبطولة داخل أرضية الملعب.
وبيّن “فيفا” أن جميع اللاعبين المدرجين في قائمة المباراة، وليس التشكيلة الأساسية فقط، سيقفون حول اللافتة المركزية في دائرة المنتصف أثناء عزف النشيدين الوطنيين، بما يمنح كل لاعب لحظة رمزية على أكبر مسرح كروي عالمي.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: “مع نمو كأس العالم، نواصل الابتكار في طريقة تقديم تجربة اللعبة”، مبينًا أن وقوف جميع اللاعبين والحكام في دائرة المنتصف خلال النشيدين الوطنيين سيصنع لحظة وحدة وفخر وانتماء للفرق والجماهير داخل الملعب.
وعقب النشيدين الوطنيين، تُستكمل المراسم التقليدية التي تشمل المصافحة الرسمية والتقاط الصور الجماعية للتشكيلتين الأساسيتين، قبل توجه قائدي المنتخبين لإجراء قرعة البداية.
ومن المقرر أن تتضمن المراسم في المراحل المتقدمة من البطولة عناصر إضافية، من بينها الدخان الملون أو الألعاب النارية، إلى جانب دمج عدد من الشركاء التجاريين لـ”فيفا” في برامج الشباب وممرات دخول اللاعبين.