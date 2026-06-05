شراكة سعودية – روسية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الحيوي

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا؛ لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة وتطوير الشراكة الثنائية بين البلدين في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، خلال زيارته الحالية إلى روسيا ضمن وفد سعودي رفيع المستوى، فيما وقعها عن الجانب الروسي ألكسندر كوزلوف.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة وروسيا.

وتشمل مجالات التعاون تنمية الغطاء النباتي والحد من تدهور الأراضي، والإدارة المستدامة للغابات، وتطوير أنظمة إدارة المناطق المحمية والمناطق الطبيعية، إلى جانب تعزيز الرقابة البيئية وإدارة النفايات، ودعم البحوث العلمية المتعلقة بحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها.

كما تتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات المعرضة للخطر، وحماية مسارات الطيور المهاجرة ومناطق توقفها، إضافة إلى صون النظم البيئية والتنوع الحيوي وتبادل الخبرات والمعارف الفنية بين الجانبين.

ونصت المذكرة على تنفيذ مجالات التعاون عبر تبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين المسؤولين والخبراء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتعزيز فرص التعاون البيئي خلال المرحلة المقبلة.