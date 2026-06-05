زيلينسكي يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق النار

البلاد (وكالات)

اقترح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل.

وقال زيلينسكي في رسالته: “تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم، أنا أقترح عقد اجتماع”، مضيفًا أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات.

كما اقترح تبادلا شاملا لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يشكّل مقدمة جيدة لإنهاء الحرب.

وتفاعل الكرملين مع رسالة زيلينسكي مؤكدا أنه يمكن للرئيس الأوكراني أن يزور موسكو في أي وقت، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

وتعد الرسالة المفتوحة من المبادرات القليلة التي يتوجه فيها زيلينسكي مباشرة إلى بوتين منذ بدء الغزو الروسي في العام 2022.

والمحادثات بين روسيا وأوكرانيا متعثّرة منذ أشهر، خصوصا في ظل انصراف اهتمام الولايات المتحدة التي تتولى الوساطة فيها، إلى الحرب مع إيران.

ولم تحقّق مفاوضات جرت بين الجانبين في إسطنبول وأبوظبي وجنيف، أي اختراق في القضية الأساسية المتمثلة بالسيادة على الأراضي خصوصا في شرق أوكرانيا.