رياضة المحركات السعودية تستعرض حضورها الدولي في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي بلندن

البلاد (جدة)
استعرضت شركة رياضة المحركات السعودية التطور المتسارع, الذي تشهده رياضة المحركات السعودية، ودورها المتنامي ضمن الحراك الرياضي الشامل في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF) الذي اختتم أعماله في العاصمة البريطانية لندن، ويُعد أحد أبرز المنتديات العالمية المعنية بمستقبل الرياضة والاستثمار والابتكار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأُقيم المنتدى يومي 2 و3 يونيو 2026 في إستاد توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ممثلين حكوميين والأندية والمستثمرين والعلامات التجارية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الرياضة والدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط في صناعة الرياضة العالمية.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية المهندس منصور بن علي المقبل في جلسات حوارية تناولت مستقبل الرياضة والاستثمار في المنطقة، استعرض خلالها الدور المتنامي لرياضة المحركات السعودية ضمن التحول الرياضي الذي تشهده المملكة، واستمرار استضافة المملكة لأبرز فعاليات رياضة المحركات الدولية.
وأكد أن رياضة المحركات السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت اليوم جزءًا مهمًا من المشهد الرياضي المتنامي في المملكة، مشيرًا إلى أن استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتطوير القدرات طويلة المدى في مجالات البنية التحتية والمواهب والعمليات التشغيلية، أسهمت في دعم نمو القطاع الرياضي السعودي وتعزيز الحضور الدولي للمملكة.
وأفاد أن منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي شكّل فرصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات واستعراض التقدم الذي تشهده رياضة المحركات السعودية والقطاع الرياضي بشكل عام.
وركزت جلسات المنتدى على الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط في رسم مستقبل الرياضة العالمية، لا سيما في مجالات الاستثمار والابتكار وتفاعل الجماهير والبنية التحتية الرياضية.
وعكست مشاركة شركة رياضة المحركات السعودية في المنتدى المكانة المتنامية لرياضة المحركات السعودية على الساحة الرياضية العالمية، وإسهامها في دعم مستهدفات المملكة طويلة المدى في مجالات الرياضة والسياحة وتعزيز الحضور الدولي.
وأُقيم المنتدى يومي 2 و3 يونيو 2026 في إستاد توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ممثلين حكوميين والأندية والمستثمرين والعلامات التجارية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الرياضة والدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط في صناعة الرياضة العالمية.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية المهندس منصور بن علي المقبل في جلسات حوارية تناولت مستقبل الرياضة والاستثمار في المنطقة، استعرض خلالها الدور المتنامي لرياضة المحركات السعودية ضمن التحول الرياضي الذي تشهده المملكة، واستمرار استضافة المملكة لأبرز فعاليات رياضة المحركات الدولية.
وأكد أن رياضة المحركات السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت اليوم جزءًا مهمًا من المشهد الرياضي المتنامي في المملكة، مشيرًا إلى أن استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتطوير القدرات طويلة المدى في مجالات البنية التحتية والمواهب والعمليات التشغيلية، أسهمت في دعم نمو القطاع الرياضي السعودي وتعزيز الحضور الدولي للمملكة.
وأفاد أن منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي شكّل فرصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات واستعراض التقدم الذي تشهده رياضة المحركات السعودية والقطاع الرياضي بشكل عام.
وركزت جلسات المنتدى على الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط في رسم مستقبل الرياضة العالمية، لا سيما في مجالات الاستثمار والابتكار وتفاعل الجماهير والبنية التحتية الرياضية.
وعكست مشاركة شركة رياضة المحركات السعودية في المنتدى المكانة المتنامية لرياضة المحركات السعودية على الساحة الرياضية العالمية، وإسهامها في دعم مستهدفات المملكة طويلة المدى في مجالات الرياضة والسياحة وتعزيز الحضور الدولي.