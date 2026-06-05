رابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027

البلاد (الرياض)
كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027، التي تتضمن التواريخ الرئيسة للموسم، والتواريخ الأولية لجميع جولات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وأوضحت الرابطة أن موسم “دوري روشن” سينطلق في (13) أغسطس 2026، على أن يختتم في (29) مايو 2027، في موسم يتزامن مع روزنامة مزدحمة بالالتزامات الدولية والقارية والمحلية، الأمر الذي انعكس على آلية توزيع الجولات وفترات الراحة على امتداد الموسم.
وبيّنت الرابطة أن إعداد الروزنامة أخذ في الاعتبار (80) يومًا مخصصة لفترات التوقف الدولية ومشاركات المنتخب السعودي، إلى جانب استضافة المملكة لكأس آسيا 2027.
وتوفرت للرابطة (103) أيام لإقامة الجولات الـ(34) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، التي تشمل (306) مباريات، وهو ما تطلب توزيعًا دقيقًا للجولات بما يراعي انتظام المسابقة، والعدالة التنافسية، وفترات الراحة المتاحة للأندية، خصوصًا في المراحل التي تشهد تداخلًا بين مباريات الدوري والمنافسات الخارجية.
وبحسب التوزيع الأولي للجولات، يشهد شهر أغسطس إقامة (4) جولات، وسبتمبر (4) جولات، وأكتوبر (4) جولات، ونوفمبر (3) جولات، وديسمبر (3) جولات، ويتوقف الدوري خلال يناير، قبل أن يستأنف في فبراير بـ(3) جولات، ومارس بجولتين، وأبريل بـ(6) جولات، ومايو بـ(5) جولات.
ومن المقرر أن تقام (25) جولة خلال عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى (4) جولات تقام جزئيًا خلال نهايات الأسبوع، مقابل (5) جولات في منتصف الأسبوع، وذلك نتيجة للقيود الزمنية المرتبطة بالروزنامة الدولية والقارية والمحلية.
كما تشارك (7) أندية سعودية في (4) بطولات خارجية، وهو ما يزيد من حجم التحدي المرتبط بجدولة المباريات وأيام الراحة، خصوصًا في الثلث الأخير من الموسم، بالتزامن مع المراحل الحاسمة من الدوري وعدد من البطولات الأخرى.
وعملت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتنسيق مع الأندية والجهات ذات العلاقة، على بناء روزنامة تحقق أفضل توازن ممكن بين الأحمال التنافسية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية ومتطلبات انتظام الدوري وعدالته التنافسية، بما يخدم تطور المسابقة وتجربة الجماهير، في ظل ما تفرضه الروزنامة السنوية من قيود على الأيام المتاحة للدوري.
وأكّدت الرابطة أن الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027 تعكس طبيعة موسم استثنائي في كرة القدم السعودية، مشيرة إلى أن توزيع الجولات جاء بما يحقق أعلى قدر ممكن من التوازن بين هذه المتطلبات.
وأوضحت الرابطة أن موسم “دوري روشن” سينطلق في (13) أغسطس 2026، على أن يختتم في (29) مايو 2027، في موسم يتزامن مع روزنامة مزدحمة بالالتزامات الدولية والقارية والمحلية، الأمر الذي انعكس على آلية توزيع الجولات وفترات الراحة على امتداد الموسم.
وبيّنت الرابطة أن إعداد الروزنامة أخذ في الاعتبار (80) يومًا مخصصة لفترات التوقف الدولية ومشاركات المنتخب السعودي، إلى جانب استضافة المملكة لكأس آسيا 2027.
وتوفرت للرابطة (103) أيام لإقامة الجولات الـ(34) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، التي تشمل (306) مباريات، وهو ما تطلب توزيعًا دقيقًا للجولات بما يراعي انتظام المسابقة، والعدالة التنافسية، وفترات الراحة المتاحة للأندية، خصوصًا في المراحل التي تشهد تداخلًا بين مباريات الدوري والمنافسات الخارجية.
وبحسب التوزيع الأولي للجولات، يشهد شهر أغسطس إقامة (4) جولات، وسبتمبر (4) جولات، وأكتوبر (4) جولات، ونوفمبر (3) جولات، وديسمبر (3) جولات، ويتوقف الدوري خلال يناير، قبل أن يستأنف في فبراير بـ(3) جولات، ومارس بجولتين، وأبريل بـ(6) جولات، ومايو بـ(5) جولات.
ومن المقرر أن تقام (25) جولة خلال عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى (4) جولات تقام جزئيًا خلال نهايات الأسبوع، مقابل (5) جولات في منتصف الأسبوع، وذلك نتيجة للقيود الزمنية المرتبطة بالروزنامة الدولية والقارية والمحلية.
كما تشارك (7) أندية سعودية في (4) بطولات خارجية، وهو ما يزيد من حجم التحدي المرتبط بجدولة المباريات وأيام الراحة، خصوصًا في الثلث الأخير من الموسم، بالتزامن مع المراحل الحاسمة من الدوري وعدد من البطولات الأخرى.
وعملت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتنسيق مع الأندية والجهات ذات العلاقة، على بناء روزنامة تحقق أفضل توازن ممكن بين الأحمال التنافسية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية ومتطلبات انتظام الدوري وعدالته التنافسية، بما يخدم تطور المسابقة وتجربة الجماهير، في ظل ما تفرضه الروزنامة السنوية من قيود على الأيام المتاحة للدوري.
وأكّدت الرابطة أن الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027 تعكس طبيعة موسم استثنائي في كرة القدم السعودية، مشيرة إلى أن توزيع الجولات جاء بما يحقق أعلى قدر ممكن من التوازن بين هذه المتطلبات.