رئيس الهيئة العامة للمنافسة يشارك في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

البلاد (سانت بطرسبرغ)
شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية، بمشاركة واسعة من قادة الأعمال وأجهزة المنافسة والخبراء الدوليين.
وتأتي مشاركة الرئيس التنفيذي في جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان: “تشريعات مكافحة الاحتكار والملكية الفكرية: إعادة التفكير في المقاربات في العصر الرقمي”، حيث استعرضت الجلسة دور سياسات المنافسة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتمكين بيئة اقتصادية متوازنة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتشريعات المنافسة وتطبيقاتها في الأسواق الرقمية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة بما يسهم في تطوير السياسات ذات العلاقة، ودعم بيئة منافسة عادلة وفعّالة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي مشاركة الرئيس التنفيذي في جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان: “تشريعات مكافحة الاحتكار والملكية الفكرية: إعادة التفكير في المقاربات في العصر الرقمي”، حيث استعرضت الجلسة دور سياسات المنافسة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتمكين بيئة اقتصادية متوازنة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتشريعات المنافسة وتطبيقاتها في الأسواق الرقمية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة بما يسهم في تطوير السياسات ذات العلاقة، ودعم بيئة منافسة عادلة وفعّالة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.