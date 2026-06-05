ديميرال: لاعب النصر أصبح ضِمن قائمتي السوداء

الباد (جدة)

أشعل التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي الأجواء الرياضية من جديد، بعدما أطلق تصريحات نارية كشف خلالها عن أسرار وخفايا مثيرة صاحبت قمة فريقه ضد النصر، مسلطاً الضوء على كواليس صدامه العنيف مع الفرنسي كينغسلي كومان، والسر وراء لقطة الميدالية المثيرة للجدل التي رفعها عقب اللقاء.

وأوضح ديميرال، في مقابلة صريحة عبر البودكاست التركي “YEMESKETI”، أنه عاش لحظات عصيبة وكان على وشك الانفجار وفقدان أعصابه تماماً بسبب تدخل خشن وقوي من كومان، لافتًا إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة وتحلى بالهدوء خوفاً من تلقي بطاقة حمراء مباشرة تظلم فريقه وتضعه في موقف معقد.

وواصل المدافع التركي هجومه بنبرة صارمة: “التدخل كان عنيفاً، وكنت على وشك الإمساك بكومان من رقبته، لكني تداركت الأمر في الثواني الأخيرة وسيطرت على انفعالي لتجنب الطرد”.

وفجر ديميرال مفاجأة مدوية بتأكيده أن النجم الفرنسي وضع نفسه رسمياً في “قائمته السوداء”، موضحاً أن الأجواء بينهما مشحونة، ويرجع ذلك إلى خلافات ورواسب قديمة لم ينسها كومان منذ مواجهة دولية سابقة جمعت بين منتخبَيْ تركيا وفرنسا.

ولم يكتفِ النجم التركي بذلك، بل فكّ الشفرة وراء اللقطة التي استفزت جماهير النصر، عندما قام برفع ميداليته في قلب الملعب بعد نهاية المباراة، مؤكداً أن الفكرة كانت تدور في رأسه قبل ضربة البداية لتوقعه حدوث سيناريو درامي.

واختتم ديميرال روايته المشوقة قائلاً: “قبل أن تبدأ المباراة، قمت بتسليم الميدالية لأحد أفراد الطاقم الفني وطلبت منه أن يؤمنها معه، وفور إطلاق صافرة النهاية شعرت أن الوقت قد حان لتوجيه رسالتي الخاصة، فأخذتها منه ورفعتها متفاخراً في منتصف ملعبهم”.