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جامعة جدة تشارك في توديع الحجاج ضمن مبادرة “أكناف الحرمين” التطوعية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1447 هـ       5 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

شاركت جامعة جدة، ممثلةً في إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية ، في تنفيذ أعمال توديع الحجاج من الجنسية الإسبانية، وذلك في إطار مبادرة ⁧‫أكناف الحرمين‬⁩ التي تُعنى بخدمة ضيوف الرحمن، وبالتعاون مع عدد من حملات الحج خلال موسم ⁧‫حج 1447هـ‬⁩.
وتضمّنت المشاركة تقديم المصاحف والهدايا التذكارية للحجاج، بما يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلابها ومنسوبيها.

تأتي هذه الجهود امتداداً لرسالة الجامعة في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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