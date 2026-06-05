جامعة جدة تشارك في توديع الحجاج ضمن مبادرة “أكناف الحرمين” التطوعية

البلاد (جدة)

شاركت جامعة جدة، ممثلةً في إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية ، في تنفيذ أعمال توديع الحجاج من الجنسية الإسبانية، وذلك في إطار مبادرة ⁧‫أكناف الحرمين‬⁩ التي تُعنى بخدمة ضيوف الرحمن، وبالتعاون مع عدد من حملات الحج خلال موسم ⁧‫حج 1447هـ‬⁩.

وتضمّنت المشاركة تقديم المصاحف والهدايا التذكارية للحجاج، بما يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلابها ومنسوبيها.

تأتي هذه الجهود امتداداً لرسالة الجامعة في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.