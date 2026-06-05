تشكيل الأخضر المتوقع أمام بورتوريكو

اتضحت معالم التشكيلة الأساسية التي يعتزم اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، الاعتماد عليها في المواجهة الودية المرتقبة أمام بورتوريكو.

ويخوض الأخضر السعودي هذا اللقاء الودي فجر السبت، في إطار تحضيراته واستعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

غيابات الأخضر

تأكد غياب ثنائي خط الدفاع والحراسة عن اللقاء لأسباب قسرية، وهما:

نواف العقيدي؛ لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، وحسان تمبكتي؛ إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

من المنتظر أن يدخل المدرب دونيس المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خطّ الدفاع: علي مجرشي، علي لاجامي، عبدالإله العمري، نواف بوشل.

خطّ الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، مصعب الجوير.

خطّ الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، سلطان مندش.