الرئيسية
/
/
/
/
/
تشكيل الأخضر المتوقع أمام بورتوريكو
الرياضة

تشكيل الأخضر المتوقع أمام بورتوريكو

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1447 هـ       5 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اتضحت معالم التشكيلة الأساسية التي يعتزم اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، الاعتماد عليها في المواجهة الودية المرتقبة أمام بورتوريكو.

ويخوض الأخضر السعودي هذا اللقاء الودي فجر السبت، في إطار تحضيراته واستعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

غيابات الأخضر

تأكد غياب ثنائي خط الدفاع والحراسة عن اللقاء لأسباب قسرية، وهما:

نواف العقيدي؛ لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، وحسان تمبكتي؛ إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

من المنتظر أن يدخل المدرب دونيس المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خطّ الدفاع: علي مجرشي، علي لاجامي، عبدالإله العمري، نواف بوشل.

خطّ الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، مصعب الجوير.

خطّ الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، سلطان مندش.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *