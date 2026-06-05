بمشاركة 500 دراج.. المسار الرياضي ينظّم جولة للدراجات الهوائية

البلاد (الرياض)
نظّم المسار الرياضي اليوم جولة للدراجات الهوائية بمدينة الرياض، تزامنًا مع اليوم العالمي للدراجة الهوائية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات واتحاد الرياضة للجميع وذلك ضمن جهودهم الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة حضرية متكاملة.
وانطلقت الجولة عند الساعة السادسة مساءً لمسافة تبلغ 3 كيلومترات، بمشاركة أكثر من 500 من هواة رياضة الدراجات والمهتمين بالأنشطة الرياضية المجتمعية، في تجربة تتيح للمشاركين الاستمتاع بمسارات المشروع المخصصة للدراجات.
وتأتي الفعالية امتدادًا لمستهدفات مشروع المسار الرياضي في تعزيز جودة الحياة، وتشجيع التنقل النشط، ورفع مستوى ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى بمدينة الرياض، ويمتد أكثر من 135 كيلومترًا، ويضم شبكة واسعة من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات والخيل، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية متنوعة.
وانطلقت الجولة عند الساعة السادسة مساءً لمسافة تبلغ 3 كيلومترات، بمشاركة أكثر من 500 من هواة رياضة الدراجات والمهتمين بالأنشطة الرياضية المجتمعية، في تجربة تتيح للمشاركين الاستمتاع بمسارات المشروع المخصصة للدراجات.
وتأتي الفعالية امتدادًا لمستهدفات مشروع المسار الرياضي في تعزيز جودة الحياة، وتشجيع التنقل النشط، ورفع مستوى ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى بمدينة الرياض، ويمتد أكثر من 135 كيلومترًا، ويضم شبكة واسعة من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات والخيل، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية متنوعة.