المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا السعودية 2027

البلاد (جدة)
تأهل المنتخب اليمني إلى نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، عقب فوزه على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الخميس على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.
سجل هدفي المنتخب اليمني لاعبه ناصر محمدوه في الدقيقتين (62) و(90).
تأهل المنتخب اليمني إلى نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، عقب فوزه على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الخميس على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.
سجل هدفي المنتخب اليمني لاعبه ناصر محمدوه في الدقيقتين (62) و(90).
وجاءت المباراة التي استضافتها قطر على أرض محايدة بعد نقلها من العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار الترتيبات التنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة والاتحادات الكروية المعنية، إذ تمكن المنتخب اليمني من حسم المواجهة لصالحه، ليضمن بطاقة التأهل إلى النهائيات.
وتصدر اليمن مجموعته في التصفيات، والتي ضمت كلًا من لبنان وبوتان وبروناي، بـ 14 نقطة، حيث لعب ست مباريات فاز في أربع منها، وتعادل في مباراتين ومن دون أي خسارة.
وسيخوض منتخب اليمن نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وكوريا الجنوبية.
وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا لافتًا، في ظل متابعة واسعة من الجماهير الرياضية في المنطقة، إذ قدم المنتخب اليمني أداءً منظمًا تُوج ببلوغ نهائيات البطولة القارية، المقرر إقامتها في المملكة خلال الفترة من 07 يناير حتى 05 فبراير 2027م.
ويُعد هذا التأهل عودةً للمنتخب اليمني إلى نهائيات كأس آسيا، بعد مشاركته الأولى في نسخة عام 2019، ليواصل حضوره في المحفل القاري الأبرز على مستوى المنتخبات الآسيوية.