المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا السعودية 2027

وتصدر اليمن مجموعته في التصفيات، والتي ضمت كلًا من لبنان وبوتان وبروناي، بـ 14 نقطة، حيث لعب ست مباريات فاز في أربع منها، وتعادل في مباراتين ومن دون أي خسارة.

وسيخوض منتخب اليمن نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وكوريا الجنوبية.