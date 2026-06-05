المنتخب السعودي يتصدر الحضور العربي في كأس العالم 2026 بمشاركة تاريخية لـ8 منتخبات عربية

البلاد (الرياض)
تتطلع الجماهير العربية إلى حضور استثنائي في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة قياسية للمنتخبات العربية بوجود ثمانية منتخبات للمرة الأولى، هي: السعودية، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، والعراق، وقطر، والأردن الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة.
ويحمل المنتخب السعودي آمالًا كبيرة في النسخة المقبلة، مستندًا إلى سجل حافل بالمشاركات المونديالية والإنجازات التاريخية التي حققها على الساحة العالمية، منذ ظهوره الأول في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما نجح في بلوغ دور الـ(16) في إنجاز لافت، بعد تحقيقه انتصارين على المغرب وبلجيكا، قبل أن يودع المنافسات أمام المنتخب السويدي.
وواصل الأخضر حضوره في عدد من النسخ اللاحقة، وحقق أحد أبرز الانتصارات العربية في تاريخ البطولة خلال كأس العالم 2022 في قطر، عندما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (2-1) في افتتاح مشواره بدور المجموعات، في مباراة بقيت راسخة في ذاكرة كرة القدم العالمية، رغم عدم تمكنه من بلوغ الأدوار الإقصائية.
ويمثل مونديال 2026 فرصة جديدة للمنتخب السعودي لتعزيز حضوره العالمي وكتابة فصل جديد من الإنجازات، في ظل تطور كرة القدم السعودية وما تشهده من حراك فني وتنظيمي متصاعد.
وعلى امتداد تاريخ كأس العالم، كان المنتخب المصري أول ممثل للكرة العربية في البطولة، عندما شارك في نسخة عام 1934 في إيطاليا، وسجل المنتخب المغربي حضوره الأول عام 1970 في المكسيك.
وشهدت نسخة الأرجنتين 1978 أول انتصار عربي في تاريخ كأس العالم، عندما فاز المنتخب التونسي على نظيره المكسيكي بنتيجة (3-1)، قبل أن يحقق المنتخب الجزائري واحدة من أبرز مفاجآت البطولة في مونديال 1982 في إسبانيا بفوزه التاريخي على ألمانيا الغربية بنتيجة (2-1), وسجل المنتخب الكويتي ظهوره في ذات النسخة، لكنه ودع المسابقة من مرحلة المجموعات، مكتفيًا بتحقيق التعادل مع منتخب تشيكوسلوفاكيا، وخسارتين أمام فرنسا وإنجلترا.
وفي مونديال 1986 بالمكسيك، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية، بعدما تأهل إلى دور الـ(16)، بينما سجل المنتخب العراقي أول مشاركة له في البطولة خلال النسخة ذاتها.
وشهدت النسخ اللاحقة حضورًا متواصلًا للمنتخبات العربية، إذ مثلت مصر والإمارات العرب في مونديال 1990، وشاركت منتخبات السعودية والمغرب وتونس في نسخة 1998، قبل أن يقتصر التمثيل العربي في بعض النسخ على منتخب أو منتخبين فقط.
وفي مونديال البرازيل 2014، أعاد المنتخب الجزائري الكرة العربية إلى دور الـ(16)، وقدم مستويات مميزة أمام المنتخب الألماني الذي توج لاحقًا باللقب، قبل أن يودع البطولة بعد مواجهة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية.
أما كأس العالم 2018 في روسيا، فقد شهد مشاركة أربعة منتخبات عربية هي السعودية ومصر والمغرب وتونس، غير أنها لم تنجح في تجاوز دور المجموعات.
وسجلت الكرة العربية أبرز إنجازاتها في كأس العالم 2022 بقطر، عندما واصل المنتخب المغربي مشواره التاريخي حتى الدور نصف النهائي، ليصبح أول منتخب عربي يبلغ هذا الدور في تاريخ البطولة، بعد إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال، قبل أن ينهي المنافسات في المركز الرابع.
ومع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى (48) منتخبًا، تتطلع المنتخبات العربية الثمانية إلى تحقيق حضور قوي ومواصلة كتابة صفحات جديدة في سجل الكرة العربية، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والإنجازات التي تحققت عبر تاريخ مشاركاتها في البطولة العالمية.
ويحمل المنتخب السعودي آمالًا كبيرة في النسخة المقبلة، مستندًا إلى سجل حافل بالمشاركات المونديالية والإنجازات التاريخية التي حققها على الساحة العالمية، منذ ظهوره الأول في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما نجح في بلوغ دور الـ(16) في إنجاز لافت، بعد تحقيقه انتصارين على المغرب وبلجيكا، قبل أن يودع المنافسات أمام المنتخب السويدي.
وواصل الأخضر حضوره في عدد من النسخ اللاحقة، وحقق أحد أبرز الانتصارات العربية في تاريخ البطولة خلال كأس العالم 2022 في قطر، عندما تغلب على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (2-1) في افتتاح مشواره بدور المجموعات، في مباراة بقيت راسخة في ذاكرة كرة القدم العالمية، رغم عدم تمكنه من بلوغ الأدوار الإقصائية.
ويمثل مونديال 2026 فرصة جديدة للمنتخب السعودي لتعزيز حضوره العالمي وكتابة فصل جديد من الإنجازات، في ظل تطور كرة القدم السعودية وما تشهده من حراك فني وتنظيمي متصاعد.
وعلى امتداد تاريخ كأس العالم، كان المنتخب المصري أول ممثل للكرة العربية في البطولة، عندما شارك في نسخة عام 1934 في إيطاليا، وسجل المنتخب المغربي حضوره الأول عام 1970 في المكسيك.
وشهدت نسخة الأرجنتين 1978 أول انتصار عربي في تاريخ كأس العالم، عندما فاز المنتخب التونسي على نظيره المكسيكي بنتيجة (3-1)، قبل أن يحقق المنتخب الجزائري واحدة من أبرز مفاجآت البطولة في مونديال 1982 في إسبانيا بفوزه التاريخي على ألمانيا الغربية بنتيجة (2-1), وسجل المنتخب الكويتي ظهوره في ذات النسخة، لكنه ودع المسابقة من مرحلة المجموعات، مكتفيًا بتحقيق التعادل مع منتخب تشيكوسلوفاكيا، وخسارتين أمام فرنسا وإنجلترا.
وفي مونديال 1986 بالمكسيك، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية، بعدما تأهل إلى دور الـ(16)، بينما سجل المنتخب العراقي أول مشاركة له في البطولة خلال النسخة ذاتها.
وشهدت النسخ اللاحقة حضورًا متواصلًا للمنتخبات العربية، إذ مثلت مصر والإمارات العرب في مونديال 1990، وشاركت منتخبات السعودية والمغرب وتونس في نسخة 1998، قبل أن يقتصر التمثيل العربي في بعض النسخ على منتخب أو منتخبين فقط.
وفي مونديال البرازيل 2014، أعاد المنتخب الجزائري الكرة العربية إلى دور الـ(16)، وقدم مستويات مميزة أمام المنتخب الألماني الذي توج لاحقًا باللقب، قبل أن يودع البطولة بعد مواجهة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية.
أما كأس العالم 2018 في روسيا، فقد شهد مشاركة أربعة منتخبات عربية هي السعودية ومصر والمغرب وتونس، غير أنها لم تنجح في تجاوز دور المجموعات.
وسجلت الكرة العربية أبرز إنجازاتها في كأس العالم 2022 بقطر، عندما واصل المنتخب المغربي مشواره التاريخي حتى الدور نصف النهائي، ليصبح أول منتخب عربي يبلغ هذا الدور في تاريخ البطولة، بعد إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال، قبل أن ينهي المنافسات في المركز الرابع.
ومع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى (48) منتخبًا، تتطلع المنتخبات العربية الثمانية إلى تحقيق حضور قوي ومواصلة كتابة صفحات جديدة في سجل الكرة العربية، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والإنجازات التي تحققت عبر تاريخ مشاركاتها في البطولة العالمية.