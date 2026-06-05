السياسة

السعودية تدين استهداف موقع “اليونيفيل” في لبنان

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1447 هـ       5 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهداف موقع لقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” جنوب الجمهورية اللبنانية، مما أدى إلى وفاة جندي وإصابة آخرين.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن المملكة تجدد رفضها التام لاستهداف قوات “اليونيفيل”، ومطالبتها بمحاسبة كافة المعتدين على العاملين في مجالات حفظ السلام والمجالات الإغاثية والإنسانية، مقدمةً خالص التعازي والمواساة لذوي الجندي مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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