السعودية تدين استهداف موقع “اليونيفيل” في لبنان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهداف موقع لقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” جنوب الجمهورية اللبنانية، مما أدى إلى وفاة جندي وإصابة آخرين.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن المملكة تجدد رفضها التام لاستهداف قوات “اليونيفيل”، ومطالبتها بمحاسبة كافة المعتدين على العاملين في مجالات حفظ السلام والمجالات الإغاثية والإنسانية، مقدمةً خالص التعازي والمواساة لذوي الجندي مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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