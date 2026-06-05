الأولى القيادة تهنئ ملك الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلاده

واس (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.