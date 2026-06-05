الرئيس اللبناني: نعيم قاسم لا يمثل لبنان وإيران تستغلنا للتفاوض

البلاد (بيروت)

بعد رفض حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنته الولايات المتحدة عقب 4 جولات من المحادثات المباشرة بين وفدي إسرائيل ولبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل كل الشعب اللبناني.

كما أضاف عون في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” اليوم الجمعة أن رسالته لإيران هي أن “مصالحنا لا تتطابق مع مصالحكم”. وشدد على “أن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة”.

كما أوضح أنه “على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليست بلدهم”.

إلى ذلك، أكد أن الجانب اللبناني حقق اختراقا كبيرا في المفاوضات مع إسرائيل. واعتبر أن “الاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي نحو سلام عادل ودائم”

“هذه الحرب ليست حربنا”

بدوره، جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف السلام التأكيد أن هذه الحرب التي تخاض في الجنوب ليست “حرب لبنان”.

ودعا سلام خلال مؤتمر”إطلاق النداء الانساني العاجل الثاني” اليوم طهران إلى التوقف عن استغلال الجنوب اللبناني كورقة لتقوية موقفها على طاولة التفاوض. وقال على إيران أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضات.