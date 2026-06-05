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“الجوازات”: “البوابات الإلكترونية” خدمة ذاتية لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن عبر المطارات الدولية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1447 هـ       5 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تقدم المديرية العامة للجوازات، تقنياتها الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر جميع المنافذ الدولية (البرية، والجوية، والبحرية)، ومن بينها البوابات الإلكترونية في المطارات الدولية.
وتتيح تقنية البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارات، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن “ذاتيًا” من خلال مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ معدودة، مما يعزز من انسيابية الحركة وتقليص فترات الانتظار في صالات الجوازات.
وتأتي تقنية البوابات الإلكترونية ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الزوار وتحسين الخدمات في المنافذ الحيوية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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