“الجوازات”: “البوابات الإلكترونية” خدمة ذاتية لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن عبر المطارات الدولية

البلاد (الرياض)
تقدم المديرية العامة للجوازات، تقنياتها الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر جميع المنافذ الدولية (البرية، والجوية، والبحرية)، ومن بينها البوابات الإلكترونية في المطارات الدولية.
وتتيح تقنية البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارات، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن “ذاتيًا” من خلال مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ معدودة، مما يعزز من انسيابية الحركة وتقليص فترات الانتظار في صالات الجوازات.
وتأتي تقنية البوابات الإلكترونية ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الزوار وتحسين الخدمات في المنافذ الحيوية.