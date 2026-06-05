الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة بورتوريكو استعداداً لكأس العالم

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب الوطني مساء الخميس تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب بورتوريكو وديًا يوم غدٍ الجمعة على ملعب Q2 بمدينة أوستن في ولاية تكساس، ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، طبقّوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران التمرير، أعقبه تطبيق عدد من الجمل الفنية في الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب حسان التمبكتي بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.