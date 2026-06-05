اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين من 104 دول

البلاد (المدينة المنورة)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، المستضافين من 104 دول حول العالم، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم -، في أجواء إيمانية سادها الأمن والطمأنينة.

وجرت مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وفق منظومة خدمية اتسمت بالانسيابية والتنظيم، وذلك عقب رحلة إيمانية متكاملة اشتملت على برامج ثقافية متنوعة وزيارات ميدانية للمعالم الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية وفرتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأعرب ضيوف البرنامج عن بالغ شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما وجدوه من عناية واهتمام وحفاوة كريمة مكّنتهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة، مؤكدين أن القيادة الرشيدة تسعى دائمًا إلى ترسيخ معاني الأخوة الإسلامية من خلال دعم المسلمين ومساندتهم وتلمّس احتياجاتهم.

وأكد الضيوف أن ما لمسوه من تنظيم متقن وخدمات متكاملة يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية ضيوف الرحمن، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقديم أرقى الخدمات التوعوية والتنظيمية، وحسن الضيافة والرعاية طوال فترة استضافتهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.