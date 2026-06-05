إحباط تهريب 6.2 كجم حشيش مُخبّأة في عبوات مواد غذائية

البلاد (جدة)

أحبطت فِرَق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب 6.2 كجم من مادة “الحشيش” المخدرة، ضُبطت مُخبّأة في عبوات مواد غذائية على متن إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الوديعة.

وأكدت الهيئة أنه تم القبض على مستقبلي المخدرات داخل المملكة بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو عبر البريد الإلكتروني، أو الرقم الدولي 009661910، حيث تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.